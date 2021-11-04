وقفة في مدرسة حاصبيا رفضاً لقرار وزير التربية

نظم مجلس الاهل في مدرسة حاصبيا الرسمية للبنات، وعدد من الاهالي والطلاب وقفة تضامنية، رفضا لقرار وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بإقفال الحلقة الثالثة (البريفيه) في المدرسة.



وألقيت كلمات رفضت القرار "المجحف في حق الطلاب والمدرسة"، وطالبت الوزير الحلبي بـ"العودة عنه، وضرورة مساواتهم بكل المدارس الرسمية التي يوجد فيها الحلقات الدراسية كافة".