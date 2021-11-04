لبنان

3 مراكز تمتنع عن بيع التبغ... ماذا يحصل؟

Lebanon 24
04-11-2021 | 05:24
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جرى بعد ظهر اليوم، في حسينية بلدة حولا الجنوبية جمعية عمومية لمزارعي التبغ. وألقى رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله كلمة شدد فيها على "وحدة مزارعي التبغ وعدم الرضوخ لإدارة الريجي بتسليم محصولهم إلا بعد رفع السعر الجائر والظالم عن كيلو التبغ". 

وأشاد بالاعتصام الذي جرى صباح يوم أمس الاربعاء في بلدة عيترون الجنوبية امام مستودع الريجي لمزارعي التبغ. وقال: "جئنا من بيروت لنكون معكم والى جانبكم والى جانب قيادة فرع الاتحاد الوطني في قضاء مرجعيون الذين ننحني امام نشاطهم من اجل قضية مزارعي التبغ وامام حضوركم وتلبيتكم لدعوتنا بالاجتماع في حسينية البلدة وانتم ونحن سنكون يدا واحدة وسنتابع معكم كل تفصيل او تحرك".
 

وتم الاتفاق غدا على مسيرة بمزارعي التبغ في البلدة حاملين نعشا رمزيا يوضع بداخله التبغ ليتم حرقه بآخر المسيرة "رفضا للظلم وللسعر الجائر ونعي لزراعة التبغ في الموسم المقبل"، يوم غد الخمس الساعة الرابعة بعد الظهر. 
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