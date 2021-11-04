عون نوّه بجهود سفير منظمة مالطا في زيارة وداعية

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون سفير منظمة مالطا ذات السيادة في لبنان برتران بزانسونو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية، ونوّه بالجهود التي بذلها السفير في مساعدة لبنان والهيئات الانسانية فيه.