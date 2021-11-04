لبنان

عون نوّه بجهود سفير منظمة مالطا في زيارة وداعية

Lebanon 24
04-11-2021 | 05:39
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التقى رئيس الجمهورية ميشال عون سفير منظمة مالطا ذات السيادة في لبنان برتران بزانسونو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية، ونوّه بالجهود التي بذلها السفير في مساعدة لبنان والهيئات الانسانية فيه.
 
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عون استقبل سفير منظمة مالطا ذات السيادة في لبنان برتران بزانسونو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية ونوّه بالجهود التي بذلها السفير في مساعدة لبنان والهيئات الانسانية فيه
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سفير مالطا

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