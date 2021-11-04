لبنان

أطلق النار على عنصر أمني وحاول الفرار.. هكذا تم توقيف مطلوب خطير

Lebanon 24
04-11-2021 | 05:47
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:    في إطار ملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، وبعد أن توافرت معلومات للمجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائيّة عن مرور أحدهم على طريق عام كوشا-القبيّات.

 

   على الفور، توجّهت قوّة من المجموعة إلى المحلّة المذكورة بتاريخ 01-11-2021، حيث تمّ رصده على متن سيّارة نوع "مرسيدس".

 

  ولدى محاولة توقيفه، أطلق النار من سلاح حربيّ كان بحوزته على عناصر الدوريّة، فأصاب أحدهم في كتفه الأيسر، نقل على إثرها إلى المستشفى للمعالجة.

 

وقد تمكّن عناصر الدوريّة بعدها من إلقاء القبض عليه، وتبيّن أنه يدعى:

 

ح. م. (مواليد عام 1977، لبناني)

    مطلوب للقضاء بموجب /10/ مذكّرات قضائية بجرائم: قتل، وإلقاء قنابل، ومخدّرات.

 

                            بتفتيشه والسيّارة، عُثر على:

 

/8/ حبوب كبتاغون موضوعة داخل حنجور

سلاح حربي نوع "كلاشنكوف"، و/7/ مماشط، و/104/ طلقات جاهزة للاستعمال

مسدس حربي عيار /9/ ملم، و/7/ طلقات جاهزة للاستعمال

رمّانة يدويّة، ومبلغ مالي قيمته /272،000/ ل.ل

جعبة لون أسود، وهاتفين خلويّين أحدهما غير صالح للاستعمال

سكّين /6/ طقّات مع خنجر.

أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 

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