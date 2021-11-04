لبنان

عمال بلدية طرابلس يُضربون لليوم الثاني

Lebanon 24
04-11-2021 | 05:53
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واصل عمال بلدية طرابلس، تنفيذ اضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم، ومنذ الصباح الباكر تجمع العمال امام القصر البلدي، تقدمهم نقيب العمال عمر دلال ومجلس النقابة، وشارك في التجمع رئيس نقابة السواقين، امين المال في إتحاد العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقابي شادي السيد.
 
وكرر العمال مطالبتهم ب"اعطائهم حقوقهم والحصول على مساعدة الشهر التي اقرت في مجلس الوزراء سابقا في القطاع العام، وعلى المساعدة الاجتماعية المقرة من قبل مجلس بلدية طرابلس، بالاضافة الى الاستشفاء والتعويضات العائلية".
 
والقيت كلمات للسيد ودلال، أكدت "إستمرار الإضراب حتى تحقيق المطالب، وتنفيد سلسلة خطوات تصعيدية امام سراي طرابلس ومنزل وزير الداخلية والبلديات في المدينة وامام وزارة الداخلية في بيروت بمشاركة العمال كافة".
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