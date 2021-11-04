من جديد... الاتصالات متوقفة في هذه المناطق

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن توقف الاتصالات في عدد من القرى والبلدات في عكّار وذلك بعد إنقطاع تام لخدمتي "Alfa" و "Touch" ما تسبب بفقدان الإرسال وخدمة الإنترنت في المنطقة.



