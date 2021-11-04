لبنان

من جديد... الاتصالات متوقفة في هذه المناطق

Lebanon 24
04-11-2021 | 06:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن توقف الاتصالات في عدد من القرى والبلدات في عكّار وذلك بعد إنقطاع تام لخدمتي "Alfa" و "Touch" ما تسبب بفقدان الإرسال وخدمة الإنترنت في المنطقة.

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