ابراهيم: الإرتفاع الذي سجّله سعر ربطة الخبز طبيعي

أشار النقيب السابق لأصحاب الأفران علي إبراهيم إلى أن "الإرتفاع الذي سجّله سعر ربطة الخبز طبيعي و"البروبغندا" الإعلامية التي تحصل للخبز لا تحصل للمواد الأخرى". وسأل "ما البديل في ظلّ عدم ثبات سعر المحروقات؟".وتابع ابراهيم في حديثٍ لـ"الجديد": "صدر قرارين عن وزارة الإقتصاد إمّا إعتماد ربطة خبز وزنها 810 غرام مع إبقاء السعر القديم لربطة الـ850 غرام، وإما إعتماد ربطة خبز وزنها 1200 غرام، يعني ربطة ونص، ولكن في هذه الحالة سيرتفع سعر الربطة لذلك قررنا تخفيض وزن الخبز".