لبنان

الجيش: حفل تخريج الدورة الثانية في القانون الدولي الإنساني لطلاب من كليات الإعلام

Lebanon 24
04-11-2021 | 06:38
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 اعلنت قيادة الجيش في بيان،انه "أقيم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، حفل تخريج وتوزيع شهادات على عدد من طلاب كليات الإعلام من الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة، في حضور العميد الركن حسن جوني ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون والعقيد الركن زياد رزق الله مسير أعمال مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومديرين من الكليات المذكورة وعدد من الضباط، وذلك بعد متابعة الطلاب الدورة الثانية في القانون الدولي الإنساني التي نظمتها مديرية القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع منظمة فريدرتش ايبرت ستيفتانغ.
 
وألقى العميد الركن جوني كلمة قال فيها: "إنَّ كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، تدرس القانون الدولي الإنساني وكيفية تطبيق قواعده والتقيد بها لأننا ننتمي إلى جيش حضاري يراعي القوانين الدولية ويلتزم بها فعلا في جميع مهماته الأمنية والعسكرية".
 
كما القى العقيد الركن زياد رزق الله كلمة قال فيها: "لقد تعرفنا خلال هذه الدورة أن الجيوش التي تدمج القانون مع مناهج التعليم والتدريب العسكري تصل إلى أرقى مراتب التطور. بعد متابعتكم هذه الدورة أضحيتم تعرفون مبادئ وقواعد وأساليب القتال المحظورة وكيفية إدماج القانون في عملية صنع القرار العسكري".
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