لبنان

في الضنية... انزلاق دراجة نارية (صور)

Lebanon 24
04-11-2021 | 06:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرضت دراجة نارية لحادث انزلاق على طريق عام بلدة بقرصونا، ما أدى الى اصابة شخصين كانوا عل متنها ببعض الجروح.

وعمل جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافهم ونقلهم الى مستشفى سير الضنية الحكومي.
 
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