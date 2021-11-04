السرقات مستمرة في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجهولين فجر اليوم على تحطيم زجاج عدد من السيارات المركونه في محلة قبر الزينه في طرابلس، حيث قاموا بسرقة بطاريات السيارات وفروا الى جهة مجهولة.

