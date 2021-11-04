بيرم تسلم مذكرتين مطلبيتين من نقابة مستخدمي الضمان ومن لجنة العمال المياومين في كهرباء لبنان

إستقبل وزير العمل مصطفى بيرم صباح اليوم، وفدا من نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي سلمه مذكرة بمطالب المستخدمين. وتتركز المطالب على "اعتبار التعويض المقبوض بمناسبة 20 عاما بمثابة سلفة على التعويض النهائي، وتصحيح رواتب جميع المستخدمين والاجراء المياومين، دعم صندوق التعاضد، دمج الرواتب الاضافية في الراتب الشهري، فتح الاعتماد اللازم لنظام منح التعليم فيما يتعلق بالمتقاعدين واولاد المتوفين، وتطبيق نظام النقل، وإنصاف الاطباء المراقبين والمفتشين والمراقبين الإداريين والمندوبين الاداريين فيما يتعلق ببدلات النقل، تعديل بدل النقل في نظام تعويضات النقل والانتقال، تغطية المساهمة التي يدفعها المستخدم بالنسبة للمعاينات الطبية، تغطية فروقات الاستشفاء، اعادة العمل بنظام المنح والمكافآت، اقرار نظام ترفيع وإجراء مباريات لتعبئة الشواغر في كافة الفئات وتثبيت المياومين".كذلك، استقبل بيرم وفدا من لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في كهرباء لبنان سلمه مذكرة حول المطالبة باستكمال تطبيق القانون 287/2014 المتعلق بتثبيت العمال والمياومين في مؤسسة كهرباء لبنان وحفظ سنوات الخدمة.