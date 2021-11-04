لبنان

بيرم تسلم مذكرتين مطلبيتين من نقابة مستخدمي الضمان ومن لجنة العمال المياومين في كهرباء لبنان

Lebanon 24
04-11-2021 | 07:16
A-
A+
Doc-P-882546-637716286191066625.png
Doc-P-882546-637716286191066625.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 إستقبل وزير العمل مصطفى بيرم صباح اليوم، وفدا من نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي سلمه مذكرة بمطالب المستخدمين. وتتركز المطالب على "اعتبار التعويض المقبوض بمناسبة 20 عاما بمثابة سلفة على التعويض النهائي، وتصحيح رواتب جميع المستخدمين والاجراء المياومين، دعم صندوق التعاضد، دمج الرواتب الاضافية في الراتب الشهري، فتح الاعتماد اللازم لنظام منح التعليم فيما يتعلق بالمتقاعدين واولاد المتوفين، وتطبيق نظام النقل، وإنصاف الاطباء المراقبين والمفتشين والمراقبين الإداريين والمندوبين الاداريين فيما يتعلق ببدلات النقل، تعديل بدل النقل في نظام تعويضات النقل والانتقال، تغطية المساهمة التي يدفعها المستخدم بالنسبة للمعاينات الطبية، تغطية فروقات الاستشفاء، اعادة العمل بنظام المنح والمكافآت، اقرار نظام ترفيع وإجراء مباريات لتعبئة الشواغر في كافة الفئات وتثبيت المياومين".
 
كذلك، استقبل بيرم وفدا من لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في كهرباء لبنان سلمه مذكرة حول المطالبة باستكمال تطبيق القانون 287/2014 المتعلق بتثبيت العمال والمياومين في مؤسسة كهرباء لبنان وحفظ سنوات الخدمة.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:59 | 2021-11-04
05:49 | 2021-11-04
06:00 | 2021-11-04
09:21 | 2021-11-04
09:15 | 2021-11-04
09:10 | 2021-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website