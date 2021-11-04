25
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بو حبيب استقبل السفيرة الفرنسية ووفدا المانيا
Lebanon 24
04-11-2021
|
07:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب وفدا المانيا برئاسة مدير الشؤون السياسية في الخارجية الألمانية فيليب آكرمان ، وكانت جولة أفق حول مواضيع الساعة خصوصا الازمة المستجدة بين لبنان و دول الخليج كما تم البحث في العلاقات الثنائية والمساعدات التي تقدمها المانيا للبنان.
كما التقى الوزير بو حبيب سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو وجرى التداول في الامور الراهنة وعلاقات لبنان مع العالم العربي ومع الدول الاوروبية والغربية .
كما جرى البحث في إمكانية زيارة الوزير بو حبيب لفرنسا تعبيرا عن عمق العلاقات بين البلدي
تابع
الأكثر قراءة
تغريدة جديدة للسفير السعودي... هذا ما قاله
Lebanon 24
تغريدة جديدة للسفير السعودي... هذا ما قاله
10:48 | 2021-11-03
03/11/2021 10:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليل شخصية بحسب عدد الاحرف في إسمك.. إلى أي درجة أنت عصبي؟
Lebanon 24
تحليل شخصية بحسب عدد الاحرف في إسمك.. إلى أي درجة أنت عصبي؟
09:45 | 2021-11-03
03/11/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار من وزير الاقتصاد بشأن ربطة الخبز
Lebanon 24
خبر سار من وزير الاقتصاد بشأن ربطة الخبز
14:01 | 2021-11-03
03/11/2021 02:01:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كم سجل سعر صرف الدولار مساءً؟
Lebanon 24
كم سجل سعر صرف الدولار مساءً؟
14:46 | 2021-11-03
03/11/2021 02:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة ستار أكاديمي تستعرض جسمها بالمايوه بأحدث جلسة تصوير (صورة)
Lebanon 24
نجمة ستار أكاديمي تستعرض جسمها بالمايوه بأحدث جلسة تصوير (صورة)
14:05 | 2021-11-03
03/11/2021 02:05:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:59 | 2021-11-04
ميقاتي استقبل ممثلين عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي.. هذا ما تم الاتفاق عليه
05:49 | 2021-11-04
ميقاتي: سنعالج ملف العلاقة مع السعودية والخليج وأدعو قرداحي لتحكيم ضميره
06:00 | 2021-11-04
لبنان قد ينتعش بخطوة.. هكذا تستعيدُ الليرة مجدها أمام الدولار
09:21 | 2021-11-04
الرئيس بري عرض الاوضاع مع الرئيس ميقاتي والتقى وزير الخارجية عبد الله ابو حبيب
09:15 | 2021-11-04
لقاء في مجلس النواب عن قانون الشراء العام.. الخليل: حكومتنا التزمت متابعة تنفيذه مع الشركاء الدوليين
09:10 | 2021-11-04
جعجع: موقف ميقاتي مسؤول وشجاع
فيديو
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:30 | 2021-11-04
04/11/2021 15:45:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
04/11/2021 15:45:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
04/11/2021 15:45:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact