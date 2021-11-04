لبنان

بو حبيب استقبل السفيرة الفرنسية ووفدا المانيا

Lebanon 24
04-11-2021 | 07:08
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب وفدا المانيا برئاسة مدير الشؤون السياسية  في الخارجية الألمانية  فيليب آكرمان ، وكانت  جولة أفق حول مواضيع الساعة خصوصا الازمة المستجدة  بين لبنان  و دول الخليج كما تم البحث في العلاقات الثنائية والمساعدات التي تقدمها المانيا للبنان.

كما التقى الوزير بو حبيب سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو  وجرى التداول في الامور الراهنة وعلاقات لبنان مع العالم العربي ومع الدول الاوروبية والغربية .
كما جرى البحث في إمكانية زيارة الوزير بو حبيب لفرنسا تعبيرا عن عمق العلاقات بين البلدي
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