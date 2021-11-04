وزير الدفاع عرض الاوضاع مع وفد نواب بعلبك - الهرمل

التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم وفدا من كتلة نواب بعلبك - الهرمل ضم كلا من النواب حسين الحاج حسن، الوليد سكرية وعلي المقداد، وجرى التداول في الاوضاع العامة.