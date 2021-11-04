لبنان

وزير الدفاع عرض الاوضاع مع وفد نواب بعلبك - الهرمل

Lebanon 24
04-11-2021 | 07:23
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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم  وفدا من كتلة نواب بعلبك - الهرمل ضم كلا من النواب حسين الحاج حسن، الوليد سكرية وعلي المقداد، وجرى التداول في الاوضاع العامة.
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موريس سليم

نواب

بعلبك - الهرمل

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