لبنان

الجيش: تمارين تدريبية تحاكي مهاجمة مجموعة إرهابية في إطار تمرين SOFEX 2021

Lebanon 24
04-11-2021 | 07:19
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تابعت وحدات من الجيش مناوراتها التي تندرج في إطار تمرين Sofex 2021 حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب الذي يُنفذ بالاشتراك مع مدرسة القوات الخاصة وفريق تدريب أميركي.

وفي هذا الإطار نفذت وحدة من فوج مغاوير البحر تسللاً بحرياً على ميناء المنية والمينا وجزيرة عبد الرحمن يحاكي مهاجمة مجموعة ارهابية والقضاء عليها. 

كما قامت وحدة من الفوج المجوقل في منطقة فالوغا، ومن فرع المكافحة في مديرية المخابرات في منطقة بحمدون، بتنفيذ عملية تحاكي القضاء على خلية إرهابية.

ونفذ فوج التدخل السادس تمريناً يحاكي التعامل مع التجمعات البشرية في منطقة رياق.
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