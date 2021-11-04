"القوات" تتقدم بدعوى ثانية لكفّ يدّ القاضي عقيقي

تبلغ ‏مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي اليوم دعوى ثانية تقدم بها حزب "القوات اللبنانية" لكفّ يده عن ملف أحداث ‎الطيونة،

علماً أنه سبق أن كُفّت يده عن الملف منذ تبلغه الدعوى الأولى.