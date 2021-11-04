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لبنان
"القوات" تتقدم بدعوى ثانية لكفّ يدّ القاضي عقيقي
Lebanon 24
04-11-2021
|
07:33
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تبلغ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي اليوم دعوى ثانية تقدم بها حزب "القوات اللبنانية" لكفّ يده عن ملف أحداث الطيونة،
علماً أنه سبق أن كُفّت يده عن الملف منذ تبلغه الدعوى الأولى.
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