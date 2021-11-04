لبنان

"القوات" تتقدم بدعوى ثانية لكفّ يدّ القاضي عقيقي

Lebanon 24
04-11-2021 | 07:33
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تبلغ ‏مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي اليوم دعوى ثانية تقدم بها حزب "القوات اللبنانية" لكفّ يده عن ملف أحداث ‎الطيونة،
علماً أنه سبق أن كُفّت يده عن الملف منذ تبلغه الدعوى الأولى.
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القوات

القاضي عقيقي

الطيونة

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