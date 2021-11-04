لبنان

عطل في محطة تحويل الكهرباء.. والعتمة تعمّ هذه المناطق

Lebanon 24
04-11-2021 | 07:38
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 تسبب عطل طارىء في احدى محطات التحويل الكهربائية في المنطقة الغربية من بلدة فنيدق- عكار بنشوب حريق في المحطة، ما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات المنازل المستفيدة من تغذية هذه المحطة. وتعمل الفرق الفنية من مكتب شركة BUS في محافظة عكار على اصلاح الاعطال تمهيدا لاعادة التيار الى هذه المنطقة في أسرع وقت ممكن. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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