لبنان

قرداحي: لن أستقيل وموقفي لم يتغيّر

Lebanon 24
04-11-2021 | 07:58
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أعلن وزير الاعلام جورج قرداحي لـ"الميادين" أنه لن يستقيل، وموقفه لم يتغيّر.
 
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