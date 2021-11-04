ميقاتي استقبل ممثلين عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي.. هذا ما تم الاتفاق عليه

عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع ممثلين عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي قبل ظهر اليوم في السراي الكبير، ضم سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طرّاف، المنسقة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، المدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي ساروج كومار، رئيس وحدة التعاون في الاتحاد الأوروبي رين نيلند، رئيسة مكتب الممثلة المقيمة للأمم المتحدة نتالي سارافيان ومنسق "برنامج إطار الاصلاح والتعافي وإعادة الاعمار" جاب فإن ديغل.

بعد اللقاء اعلن طراف: "التقينا اليوم مع الرئيس ميقاتي كممثلين للامم المتحدة والبنك دولي والاتحاد الأوروبي حيث قدم لنا تقييما موجزا عن الاوضاع بعد زيارته الى غلاسكو ولقائه بالعديد من الزعماء السياسيين الدوليين، والرئيس ميقاتي يعود مع رغبة بتحقيق تقدم في ما يتعلق بالاوضاع المالية التي هي في غاية الاهمية بالنسبة للبنان. وقد أعربنا عن دعمنا له في مواقفه هذه، كما ناقشنا ايضا الخطوات المقبلة التي سنتخذها معا، ومنها الدفع نحو عقد لقاء مشترك لما يسمى بالمجموعة الاستشارية الذي تنظمه الامم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي بإشراف رئيس الحكومة وبمشاركة المانحين ومنظمات المجتمع المدني والحكومة لمناقشة ملفات عدة منها إعادة الإعمار والتعافي والإصلاح".