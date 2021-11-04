لبنان

بعد حفل "الهالوين" بالأسلحة الحقيقية في صور.. ختم صالة احتفالات بالشمع الاحمر وتوقيف صاحبتها

Lebanon 24
04-11-2021 | 08:18
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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في صيدا بانه على اثر انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه عدد من المواطنين يحتفلون وهم يرفعون الاسلحة ليتبين لاحقا ان الفيديو تم تصويره خلال حفل لمناسبة "الهالوين" في منطقة عين بعال في صور في صالة لصاحبتها غ. ب، وتبين انها اسلحة حقيقية، وعلى الفور اوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان صاحبة الصالة وامر بإقفالها بالشمع الاحمر وبوشرت التحقيقات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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