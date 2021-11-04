اخلاء سبيل أحد موقوفي أحداث الطيونة

أفاد مندوب "لبنان 24" انه تم إخلاء سبيل الموقوف أنطوان روحانا وهو من موقوفي أحداث الطيونة وعين الرمانة ويُنتظر صدور قرار النيابة العامة ليُعرف ما إذا كان سيُخلى سبيل ماريو صقر وإدي عبدالله.