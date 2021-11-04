لبنان

الحاج حسن واصل زيارته الاردن مقدرا النهضة الزراعية في المملكة

Lebanon 24
04-11-2021 | 08:39
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 تابع وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن والوفد المرافق، زيارته المملكة الاردنية الهاشمية، حيث قام بزيارات ميدانية في منطقة الاغوار، واطلع على بعض النماذج الحديثة لزراعة الفلفل والبندورة والفريز من خلال تقنيات الزراعة المائية. كما كانت له زيارة لمجمع انتاج وتوضيب التمور وهو الأكبر في المملكة.

وأشاد الحاج حسن في نهاية جولته ب"النهضة الزراعية في المملكة، وبسبل تبادل الخبرات عبر التعاون العربي المشترك، وخصوصا دول المشرق العربي، التي تواجه تحديات مرتبطة بالتغييرات المناخية، وشح المياه ومدى قدرة الزراعة على التكيف معها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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