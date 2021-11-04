لبنان

لبنان أمام كارثة توقّف خدمة الإنترنت كلياً

Lebanon 24
04-11-2021 | 09:02
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أوضح مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية أن "رفع التعرفة على الاتصالات لا يزال خارج جدول الاعمال، لكن الوضع صعب".
 
وقال كريدية لـ"الجديد": "إذا لم يتم تأمين مادة المازوت لتشغيل الشبكات، فسنكون أمام كارثة توقّف خدمة الإنترنت كلياً".
 
 
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