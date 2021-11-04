لبنان أمام كارثة توقّف خدمة الإنترنت كلياً

أوضح مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية أن "رفع التعرفة على الاتصالات لا يزال خارج جدول الاعمال، لكن الوضع صعب".

وقال كريدية لـ"الجديد": "إذا لم يتم تأمين مادة المازوت لتشغيل الشبكات، فسنكون أمام كارثة توقّف خدمة الإنترنت كلياً".