لبنان

جعجع: موقف ميقاتي مسؤول وشجاع

Lebanon 24
04-11-2021 | 09:10
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غرّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع على حسابه الخاص عبر "تويتر"، قائلاً: "إن موقف دولة الرئيس نجيب ميقاتي اليوم موقف لافت، مسؤول وشجاع. علّ الآخرين يتجاوبون معه بالحد الأدنى من روح المسؤوليّة والوطنيّة لتجنيب اللبنانيين مآس إضافيّة".
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سمير جعجع

نجيب ميقاتي

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