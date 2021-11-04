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لبنان
جعجع: موقف ميقاتي مسؤول وشجاع
Lebanon 24
04-11-2021
|
09:10
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غرّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع على حسابه الخاص عبر "تويتر"، قائلاً: "إن موقف دولة الرئيس نجيب ميقاتي اليوم موقف لافت، مسؤول وشجاع. علّ الآخرين يتجاوبون معه بالحد الأدنى من روح المسؤوليّة والوطنيّة لتجنيب اللبنانيين مآس إضافيّة".
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سمير جعجع
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