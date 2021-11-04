الرئيس بري عرض الاوضاع مع الرئيس ميقاتي والتقى وزير الخارجية عبد الله ابو حبيب

إستقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير العام لإدارة الشرق الأدنى والأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية السفير فيليب أكرمان بحضور سفير المانيا في لبنان أندرياس كيندل حيث جرى بحث للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات بين لبنان والمانيا الاتحادية .وظهرا استقبل الرئيس بري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات غادر بعدها الرئيس ميقاتي دون الإدلاء بتصريح .وبعد الظهر استقبل رئيس وزير الخارجية عبد الله ابو حبيب الذي غادر أيضاً من دون الادلاء بتصريح .