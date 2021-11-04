الخارجية الفرنسية: من الضروري جدا إبقاء لبنان خارج الأزمات الإقليمية

شددت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية على أنه "يجب أن يكون لبنان قادرا على التعويل على كل شركائه في المنطقة لمساعدته على الخروج من الأزمة".

وقالت إنه "من الضروري جدا إبقاء لبنان خارج الأزمات الإقليمية".