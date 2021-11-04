ندوة ثقافية بين لبنان والهند.. استكشاف الروابط الحضارية

نظمت سفارة الهند في بيروت ندوة بالتعاون مع مركز "ايليت" في طرابلس ندوة بعنوان "استكشاف الروابط الحضارية والتشابهات الثقافية بين الهند ولبنان"، بحضور المدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد والسفير الهندي في لبنان الدكتور سهيل أجاز خان.

وأشار الصمد إلى وضع أطر واضحة للتعاون الثقافي وأبدى حرصًا على استضافة فنانين هنود في مختلف مجالات الفن وخاصة السينما والمسرح.

من جهته ، شارك السفير خان رؤيته القيمة حول الحضارة والروابط الثقافية التي يعتز بها البلدان يفرحان بها. وسلط الضوء على العلاقات التاريخية منذ العصور القديمة وحتى العصر الحديث لاستقلالنا. وتعرف على أوجه التشابه التي نشاركها في مختلف مجالات النظام السياسي والمأكولات والموسيقى والرقص وما إلى ذلك. وتحدث عن الحرف اليدوية والتحف القبلية الغنية التي تحظى بطلب شعبي في الساحة العالمية. أكد كيف أصبحت الهند مركزًا تعليميًا وتضع علامة كمركز للتعليم على مستوى العالم من خلال جودة التعليم والقدرة على تحمل التكاليف.

أعطت الندوة لمحة عن الانسجام الثقافي بين لبنان والهند حيث تم عزف عدد من الأغاني على البيانو من قبل عازف بيانو مشهور. تم تقديم لوحة ترمز إلى العلاقة الأخوية بين البلدين الى السفير. تلا العرض الثقافي منح شهادات للمشاركين الذين شاركوا في جلسة عبر الإنترنت حول فلسفة غاندي. وتم تقديم درع للشخصيات البارزة كعربون حب وصداقة من الهند لتعاونهم القيم في تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين.