لبنان

ندوة ثقافية بين لبنان والهند.. استكشاف الروابط الحضارية

Lebanon 24
04-11-2021 | 08:35
A-
A+
Doc-P-882597-637716384620127644.jpg
Doc-P-882597-637716384620127644.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظمت سفارة الهند في بيروت ندوة بالتعاون مع مركز "ايليت" في طرابلس ندوة بعنوان "استكشاف الروابط الحضارية والتشابهات الثقافية بين الهند ولبنان"، بحضور المدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد والسفير الهندي في لبنان الدكتور سهيل أجاز خان.
 
وأشار الصمد إلى وضع أطر واضحة للتعاون الثقافي وأبدى حرصًا على استضافة فنانين هنود في مختلف مجالات الفن وخاصة السينما والمسرح.
من جهته ، شارك السفير خان رؤيته القيمة حول الحضارة والروابط الثقافية التي يعتز بها البلدان يفرحان بها. وسلط الضوء على العلاقات التاريخية منذ العصور القديمة وحتى العصر الحديث لاستقلالنا. وتعرف على أوجه التشابه التي نشاركها في مختلف مجالات النظام السياسي والمأكولات والموسيقى والرقص وما إلى ذلك. وتحدث عن الحرف اليدوية والتحف القبلية الغنية التي تحظى بطلب شعبي في الساحة العالمية. أكد كيف أصبحت الهند مركزًا تعليميًا وتضع علامة كمركز للتعليم على مستوى العالم من خلال جودة التعليم والقدرة على تحمل التكاليف.
أعطت الندوة لمحة عن الانسجام الثقافي بين لبنان والهند حيث تم عزف عدد من الأغاني على البيانو من قبل عازف بيانو مشهور. تم تقديم لوحة ترمز إلى العلاقة الأخوية بين البلدين الى السفير. تلا العرض الثقافي منح شهادات للمشاركين الذين شاركوا في جلسة عبر الإنترنت حول فلسفة غاندي. وتم تقديم درع للشخصيات البارزة كعربون حب وصداقة من الهند لتعاونهم القيم في تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:24 | 2021-11-04
09:54 | 2021-11-04
07:59 | 2021-11-04
12:34 | 2021-11-04
12:28 | 2021-11-04
11:45 | 2021-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website