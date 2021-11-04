في القبة... اشكال وتضارب بالايدي

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في منطقة القبة في طرابلس تخلله تضارب بالايدي وعمل اهالي المنطقة على تطويقه دون سقوط اصابات. والاشكال وقع بسبب أفضلية المرور.





