لبنان

في القبة... اشكال وتضارب بالايدي

Lebanon 24
04-11-2021 | 10:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع  اشكال في منطقة القبة في  طرابلس تخلله تضارب بالايدي وعمل اهالي المنطقة على تطويقه دون سقوط اصابات. والاشكال وقع بسبب أفضلية المرور. 
 
 



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