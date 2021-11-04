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لبنان
الخارجية الروسية تعلّق على الأزمة بين لبنان والسعودية... هذا ما قالته
Lebanon 24
04-11-2021
|
10:24
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علقت الخارجية الروسية على الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي.
وجاء التعليق الروسي على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي قالت إن "روسيا تعول على أقرب وقت ممكن لحل الصراع الدبلوماسي الدائر بين لبنان ودول الخليج العربية"، مشيرة إلى أنه لم يطلب أحد من الجانب الروسي التوسط لحل هذه الأزمة".
وأضافت زاخاروفا: "أما بالنسبة لتفاقم الأزمة الدبلوماسية التي نجمت عن رد فعل عدد من الدول العربية في الخليج العربي على تصريحات الوزير قرداحي حول تصرفات التحالف العربي في اليمن، فنحن بالتأكيد نتطلع إلى حل الموضوع بأقرب وقت ممكن".
وأشارت زاخاروفا إلى أن التصريحات التي قالها قرداحي أتت في وقت لم يكن فيها بعد وزيرا يمثل الدولة اللبنانية وحكومتها، داعية الأطراف إلى حل الخلاف في أقرب وقت ممكن.
المصدر:
سبوتنيك
لبنان
عربي-دولي
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