لبنان

دعوى رد جديدة ضد القاضي بيطار تعلق تحقيقات المرفأ

Lebanon 24
04-11-2021 | 10:32
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تقدم الوزير السابق يوسف فنيانوس بواسطة وكيله القانوني المحامي طوني فرنجية، بدعوى جديدة أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، طلب فيها رد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.
وقد ابلغت محكمة الاستئناف التي يرأسها القاضي حبيب مزهر بالانابة بفعل تنحي رئيسها الأصيل القاضي نسيب إيليا، المحقق العدلي مضمون الدعوى ما استدعى تعليق كافة التحقيقات والإجراءات المتعلقة بهذا الملف الى أن تصدر المحكمة قرارها بهذه الدعوى.
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