لقاء بين وزيري الاقتصاد والصحة

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة وزير الصحة فراس الابيض. تناول الاجتماع الذي حضره المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، شرحاً مفصلاً لآلية الدعم للقطاع الدوائي والاستشفائي. وتمّ الاتفاق على متابعة الامور المشتركة بين الوزارتين وخصوصا في ما يتعلق بالمعدات الطبية.

كما أكد وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام أن خطة التعافي المالي تخضع للمراجعة لضمان وجود إستراتيجية مناسبة وبعيدة المدى للتعامل مع الخسائر الكامنة في النظام المالي. وأشار الى أنه تم وضع أجندة الإصلاح لمعالجة الوضع المزري الذي تعيشه البلاد، في موازاة العمل على تطوير استراتيجية تنمية تشمل إصلاحات تعزز النمو وتهدف إلى الانتقال من النموذج الاقتصادي الريعي الحالي إلى اقتصاد مبتكر منتج وتنافسي.

وحدد أولويات العمل في الوزارة والتي تشمل تحديث قانون حماية المستهلك، اعداد قانون المنافسة الذي هو في المراحل الأخيرة من وضع صيغته النهائية، تحديث قانون التأمين، الى جانب التوقيع على معاهدات الملكية الفكرية ومراجعة قوانين الملكية الفكرية، كما مراجعة الاتفاقيات والعلاقات التجارية القائمة بحيث نأخذ في الاعتبار وضعنا الحرج، وكذلك الإفادة من وجود الملحقين الاقتصاديين في مختلف السفارات.



وأورد سلام بعض الأرقام أو الحقائق لإبراز خطورة الوضع:

- انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان من نحو 55 مليار دولار في 2018 إلى 20.5 مليار دولار في 2021، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 37.1 في المائة.

- يعاني القطاع المصرفي إنكماشا ويشهد تعديلات شديدة مع تأثير كبير يطال صغار المودعين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

- لا تزال الليرة اللبنانية تفقد قيمتها مع بقاء معدلات التضخم عالية جدا، الى جانب وجود عوامل ارتدادية للغاية تؤثر بشكل غير متناسب في الفقراء والطبقة الوسطى.

- التأثير الاجتماعي وخيم حيث يعيش ما يقرب من 60٪ من سكان البلاد تحت خط الفقر.

- البطالة آخذة في الارتفاع مثل الفقر. وتشير آخر الأرقام إلى أن نسبة البطالة على المستوى الوطني تبلغ 40٪ ، و35٪ بين الشباب.

وتابع: تضاف كل هذه الأزمات إلى نقاط الضعف الهيكلية طويلة الأمد في لبنان والعوائق الهيكلية العميقة الجذور، بما في ذلك:

- اقتصاد ريعي يعاني خسارة متزايدة في قطاع التجارة والقدرة التنافسية للاقتصاد.

- بنية تحتية متردية: قطاع كهرباء معطل، نقص في إمدادات المياه، عدم الكفاءة في إدارة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي.

- ضعف الإدارة المالية العامة.

- اختلالات اقتصادية كلية كبيرة.

- تدهور المؤشرات الاجتماعية.

- تفشي الفساد. وألقى سلام كلمة في المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الاميركية عبر تقنية الاتصال المرئي، بعنوان "لبنان: آفاق الانتعاش الاقتصادي" بالتعاون مع Center for International Private Enterprise والسفارة اللبنانية في واشنطن، مما جاء فيها: كان العامان الماضيان الأسوأ، حيث شهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية، تلتها أزمة كوفيد 19، ومن ثم انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020. ونتيجة لذلك، وجد المرصد الاقتصادي للبنان لربيع 2021 الصادر عن البنك الدولي أنه من المرجح أن تأتي الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان من بين المراتب العشر الأولى، وربما من بين الثلاث الأولى، الأكثر حدة على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.وأورد سلام بعض الأرقام أو الحقائق لإبراز خطورة الوضع:- انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان من نحو 55 مليار دولار في 2018 إلى 20.5 مليار دولار في 2021، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 37.1 في المائة.- يعاني القطاع المصرفي إنكماشا ويشهد تعديلات شديدة مع تأثير كبير يطال صغار المودعين والشركات الصغيرة والمتوسطة.- لا تزال الليرة اللبنانية تفقد قيمتها مع بقاء معدلات التضخم عالية جدا، الى جانب وجود عوامل ارتدادية للغاية تؤثر بشكل غير متناسب في الفقراء والطبقة الوسطى.- التأثير الاجتماعي وخيم حيث يعيش ما يقرب من 60٪ من سكان البلاد تحت خط الفقر.- البطالة آخذة في الارتفاع مثل الفقر. وتشير آخر الأرقام إلى أن نسبة البطالة على المستوى الوطني تبلغ 40٪ ، و35٪ بين الشباب.وتابع: تضاف كل هذه الأزمات إلى نقاط الضعف الهيكلية طويلة الأمد في لبنان والعوائق الهيكلية العميقة الجذور، بما في ذلك:- اقتصاد ريعي يعاني خسارة متزايدة في قطاع التجارة والقدرة التنافسية للاقتصاد.- بنية تحتية متردية: قطاع كهرباء معطل، نقص في إمدادات المياه، عدم الكفاءة في إدارة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي.- ضعف الإدارة المالية العامة.- اختلالات اقتصادية كلية كبيرة.- تدهور المؤشرات الاجتماعية.- تفشي الفساد.