لبنان

هذا ما أعلنه المتحدث باسم صندوق النقد الدولي حول المناقشات التحضيرية مع لبنان

Lebanon 24
04-11-2021 | 10:40
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قال صندوق النقد الدولي إن المناقشات التحضيرية بشأن برنامج تمويل محتمل من الصندوق للبنان بدأت.

ولفت المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في مؤتمر صحفي إلى أن "المناقشات الفنية التحضيرية بدأت"، مضيفاً: "من الواضح أن هناك حاجة إلى سياسات وإصلاحات قوية لتسوية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يواجهها لبنان".

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