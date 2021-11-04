هذا ما أعلنه المتحدث باسم صندوق النقد الدولي حول المناقشات التحضيرية مع لبنان

الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يواجهها لبنان".

قال صندوق النقد الدولي إن المناقشات التحضيرية بشأن برنامج تمويل محتمل من الصندوق للبنان بدأت.ولفت المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في مؤتمر صحفي إلى أن "المناقشات الفنية التحضيرية بدأت"، مضيفاً: "من الواضح أن هناك حاجة إلى سياسات وإصلاحات قوية لتسوية