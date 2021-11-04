الخارجية الأميركية: القوات المسلحة اللبنانية تستمر في لعب دور حاسم في الدفاع عن سيادة لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "اجتماعات قائد الجيش جوزاف عون في الوزارة، شملت وكيلة الوزارة لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي بوني دنيز جنكينز".

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن "الاجتماعات مع عون ركّزت على شراكتنا طويلة الأمد مع الجيش اللبناني".

وشدّدت على أن "القوات المسلحة اللبنانية تستمر في لعب دور حاسم في الدفاع عن سيادة لبنان، وتأمين حدوده والحفاظ على الاستقرار".