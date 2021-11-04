لبنان

خطار وضع اكليل زهر على ضريح شهداء فوج اطفاء بيروت

Lebanon 24
04-11-2021 | 11:10
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 جال المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار على رأس وفد من المديرية العامة للدفاع المدني في مقر فوج اطفاء بيروت في الكرنتينا، واجتمع بقائد الفوج العقيد ماهر العجوز وعدد من الضباط، وجرى التداول في توطيد العلاقات بين الطرفين والتنسيق المشترك في سبيل تلبية نداء الواجب الوطني والانساني وتأمين السلامة العامة.
 
ثم توجه العميد خطار والوفد المرافق إلى ضريح شهداء فوج اطفاء بيروت الذين سقطوا في انفجار المرفأ، ووضع اكليلا من الزهر باسم الدفاع المدني تحية لأرواحهم وتخليدا لذكراهم.
المصدر: الوكالة الوطنية
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