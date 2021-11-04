لبنان

فياض واصل زيارته للعراق بلقاء وزير النفط العراقي.. وهذا ما تم الاتفاق عليه بخصوص الفيول

Lebanon 24
04-11-2021 | 11:15
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واصل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض زيارته للعراق، فاجتمع بوزير النفط العراقي المهندس احسان عبد الجبار اسماعيل في مبنى الوزارة، في حضور سفير لبنان في العراق علي الحبحاب، المديرة العامة للنفط المهندسة اورور فغالي، مستشار الوزير فياض داني سماحة، الملحق الاقتصادي الدكتور صلاح صالح وممثلين عن "شركة سومو".
 
وخلص الاجتماع الى "الاشادة بالدعم المستمر من الجانب العراقي حكومة وشعبا والرعاية المباشرة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للبنان عبر تزويده كميات من الفيول أويل لتأمين استمرارية عمل قطاع الطاقة خصوصا في الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع الكهرباء، وحسن ادارة العقود الموقعة بين الطرفين، وتأكيد الوزير فياض ان المبالغ المتوجبة على الجانب اللبناني لقاء الكميات النفطية المسلمة يأتي استيفاؤها في إطار تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين".
 
واتفق الطرفان على "استكمال مقررات اجتماع الرئيس نجيب ميقاتي مع نظيره العراقي لرفع الكميات المسلمة الى لبنان وتثبيتها، واعادة جدولة مواقيت التسليم لرفع مستوى انتاج الطاقة الكهربائية في لبنان".
 
وعقد اجتماع فني مع مسؤولي "شركة سومو" في حضور الوزيرين فياض واسماعيل للبحث في المسار التنفيذي لتسليم النفط الاسود العراقي.
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