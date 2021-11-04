21
o
بيروت
23
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
16
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وزير الشؤون الاجتماعية: اليوم انتهينا من التحضيرات اللوجستية للبطاقة التمويلية وإطلاق المنصة يتطلب أيامًا
Lebanon 24
04-11-2021
|
13:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار مؤتمرًا صحافيًّا في مكتبه في وزارة الشؤون الاجتماعية، شرح فيه التحضيرات لاطلاق البطاقة التمويلية ودعم العائلات الاكثر فقرا في لبنان، وقال: "ان البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا انطلق منذ 11 سنة في لبنان، وبعد أن كان عدد العائلات التي تستفيد من البرنامج 36 ألف عائلة في السابق، وسيتم رفع هذا الرقم إلى 75 ألف عائلة، لذلك نحن بحاجة لإجراء زيارات ل120 ألف عائلة سجلت قبل العام 2021".
وأشار الحجار الى انه "منذ اليوم الأول بعد تسميتي وزيرًا، انكببت على التعرف على كافة الملفات الموجودة في الوزارة والجمعيات المتعاقدة معها، وتلك التي تُعنى بكل شرائح المجتمع. في الوقت نفسه كان لدينا إشكاليات مع رواتب المسخدمين والأجراء اليوميين، وحاولت أن أفهم ماهيتها".
واضاف: "في هذا الإطار، نحن وضعنا الخطة، وحتى شهر شباط المقبل، وبالاستعانة ببعض المؤسسات الأخرى، سننجز زيارة العائلات، لنرى من خلالهم من هم الأكثر فقرا"، لافتا إلى أن "هذه الأسر ستحصل على مساعدة قيمتها حوالي 126 دولار أميركي، كان يقدم سابقا بالليرة اللبنانية، ولكن منذ شهر أيلول يوزع هذا المبلغ بالدولار. والمشروع الثاني مرتبط بوزارة الشؤون وباقي الوزارات وهو رديف لمشروع الأسر الأكثر فقرا، وهو المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي"، مشيرا إلى أن "هذا المشروع بدأ كاتفاق بين البنك الدولي والدولة اللبنانية، وهو يهدف لدعم حوالي 160 ألف عائلة من الأسر الأكثر فقرا بحوالي 126 دولارا للعائلة الواحدة".
وردا على سؤال قال الحجار: "كانت هناك معوقات مع وزارة الداخلية في الماضي، وبعد أسبوعين من الحوار معها، أزلنا الارباك بين منصة impact والوزارة، واليوم انتهينا من كل التحضيرات اللوجستية، وإطلاق المنصة يتطلب أياما، ولكننا لن نقوم بذلك قبل الحصول على الموافقة على التعديلات من مجلس النواب".
تابع
الأكثر قراءة
لبنان قد ينتعش بخطوة.. هكذا تستعيدُ الليرة مجدها أمام الدولار
Lebanon 24
لبنان قد ينتعش بخطوة.. هكذا تستعيدُ الليرة مجدها أمام الدولار
06:00 | 2021-11-04
04/11/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية فيصل كرامي يدخل القفص الذهبي...تعرفوا إلى زوجته (صور)
Lebanon 24
للمرة الثانية فيصل كرامي يدخل القفص الذهبي...تعرفوا إلى زوجته (صور)
12:34 | 2021-11-04
04/11/2021 12:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
Lebanon 24
انخفاض بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
03:10 | 2021-11-04
04/11/2021 03:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة الرئاسة في تصريحات قرداحي، فماذا عن فرنجية وباسيل؟
Lebanon 24
معركة الرئاسة في تصريحات قرداحي، فماذا عن فرنجية وباسيل؟
05:00 | 2021-11-04
04/11/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: هذا سعر فنجان القهوة بعد ارتفاع أسعار البنّ والسكر والغاز
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: هذا سعر فنجان القهوة بعد ارتفاع أسعار البنّ والسكر والغاز
08:13 | 2021-11-04
04/11/2021 08:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:24 | 2021-11-04
المشاورات قد تُفضي الى تعويم مبادرة الراعي
19:17 | 2021-11-04
عون مهتمّ بمعالجة الأزمة مع دول الخليج
18:55 | 2021-11-04
التمسّك بقرداحي يعقّد الأزمة
18:45 | 2021-11-04
الأزمة مع السعودية قد تشتدّ بعد تعثّر المساعي
18:33 | 2021-11-04
مفتاح الحل يبدأ مع قرداحي
18:12 | 2021-11-04
تجاذب
فيديو
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:30 | 2021-11-04
05/11/2021 01:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
05/11/2021 01:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
05/11/2021 01:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact