وزير الشؤون الاجتماعية: اليوم انتهينا من التحضيرات اللوجستية للبطاقة التمويلية وإطلاق المنصة يتطلب أيامًا

عقد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار مؤتمرًا صحافيًّا في مكتبه في وزارة الشؤون الاجتماعية، شرح فيه التحضيرات لاطلاق البطاقة التمويلية ودعم العائلات الاكثر فقرا في لبنان، وقال: "ان البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا انطلق منذ 11 سنة في لبنان، وبعد أن كان عدد العائلات التي تستفيد من البرنامج 36 ألف عائلة في السابق، وسيتم رفع هذا الرقم إلى 75 ألف عائلة، لذلك نحن بحاجة لإجراء زيارات ل120 ألف عائلة سجلت قبل العام 2021".وأشار الحجار الى انه "منذ اليوم الأول بعد تسميتي وزيرًا، انكببت على التعرف على كافة الملفات الموجودة في الوزارة والجمعيات المتعاقدة معها، وتلك التي تُعنى بكل شرائح المجتمع. في الوقت نفسه كان لدينا إشكاليات مع رواتب المسخدمين والأجراء اليوميين، وحاولت أن أفهم ماهيتها".واضاف: "في هذا الإطار، نحن وضعنا الخطة، وحتى شهر شباط المقبل، وبالاستعانة ببعض المؤسسات الأخرى، سننجز زيارة العائلات، لنرى من خلالهم من هم الأكثر فقرا"، لافتا إلى أن "هذه الأسر ستحصل على مساعدة قيمتها حوالي 126 دولار أميركي، كان يقدم سابقا بالليرة اللبنانية، ولكن منذ شهر أيلول يوزع هذا المبلغ بالدولار. والمشروع الثاني مرتبط بوزارة الشؤون وباقي الوزارات وهو رديف لمشروع الأسر الأكثر فقرا، وهو المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي"، مشيرا إلى أن "هذا المشروع بدأ كاتفاق بين البنك الدولي والدولة اللبنانية، وهو يهدف لدعم حوالي 160 ألف عائلة من الأسر الأكثر فقرا بحوالي 126 دولارا للعائلة الواحدة".وردا على سؤال قال الحجار: "كانت هناك معوقات مع وزارة الداخلية في الماضي، وبعد أسبوعين من الحوار معها، أزلنا الارباك بين منصة impact والوزارة، واليوم انتهينا من كل التحضيرات اللوجستية، وإطلاق المنصة يتطلب أياما، ولكننا لن نقوم بذلك قبل الحصول على الموافقة على التعديلات من مجلس النواب".