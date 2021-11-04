عصابة سرقة محطات كهرباء في قبضة الجيش.. إليكم التفاصيل

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 3/ 11 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات على حاجز قعقعية الجسر- الجنوب كلّاً من (ه.ن)، (م.ب)، و(ك.آ) لتشكيلهم عصابة سرقة محطات كهرباء في مختلف المناطق اللبنانية، ومحاولتهم بالتاريخ المذكور أعلاه سرقة محطة كهرباء مع الأسلاك العائدة لها في بلدة دير كيفا، وإقدامهم على تعاطي المخدرات والاشتباه بترويجها.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.