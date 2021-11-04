في بلدة العيون.. سرقة دراجة نارية في وضح النهار

أقدم مجهولون ظهرا على سرقة دراجة نارية في بلدة العيون - قرب مخفر بلدة بينو تعود لأحد المواطنين، وذلك بعد أن ركنها بقربه أثناء فرطهِ الزيتون ليفروا بعدها الى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلم أن عددا من البلدات في منطقة الجومة العكارية تشهد سلسلة سرقات في وضح النهار وحتى في ساعات الليل إذ يجولون في أرجاء البلدة ويعمدون على سرقة بطاريات السيارات والمنازل والدرجات النارية وحتى حديد أيضاً.وطالب الأهالي الأجهزة الأمنية و شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي و شرطة الإتحاد والبلديات بضرورة حماية البلدة أمنياً والمحافظة عليها ومنع السرقات.