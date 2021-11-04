مجموعة من أهالي ضحايا المرفأ خلال وقفتهم الشهرية: العدالة آتية لا محالة

أكدت مجموعة من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، خلال الوقفة الشهرية أمام تمثال المغترب قرب المرفأ، "الاستمرار في هذه الوقفة حتى تحقيق العدالة والمحاسبة، فيما المنظومة السلطوية ماضية في عرقلة التحقيق، ولكن العدالة آتية لا محالة".وجددوا اصرارهم على "محاكمة كافة الرؤساء والوزراء أمام المحقق العدلي، لأن مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء غير مختص".