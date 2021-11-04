لبنان

احتجاجًا على ارتفاع فواتير المولدات... قطعوا الطريق في هذه البلدة

Lebanon 24
04-11-2021 | 14:04
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قطعت مجموعة من أبناء بلدة دميت الشوف الطريق الرئيسية في البلدة بالإطارات المشتعلة، احتجاجًا على الوضع المعيشي وارتفاع فاتورة المولدات الخاصة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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دميت

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