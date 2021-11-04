21
o
بيروت
23
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
16
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الحاج حسن للجالية اللبنانية في الأردن: أنتم نموذج مشرف نقل صورة لبنان الحضارية إلى العالم
Lebanon 24
04-11-2021
|
14:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشاد وزير الزراعة عباس الحاج حسن جاء خلال اللقاء الحواري الذي جمعه مع وفد من أبناء الجالية اللبنانية في الأردن خلال زيارته الى عمان، ب"دور الجالية التي فرضت حضورها في المجتمع الاردني وقدمت النموذج الذي يحتذى"، وقال: "إن ما لمسناه من مشاعر الأخوة والمحبة من الأشقاء في الأردن يعود لكم الفضل به، فأنتم النموذج المشرف للاغتراب اللبناني، الذي نقل صورة لبنان الحضارية الى العالم".
واعتبر أن "الاغتراب اللبناني يساهم في دعم صمود اللبنانيين، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية"، مشيرا إلى "أهمية الاستثمار في علاقات المغتربين في الدول التي يتواجدون فيها"، داعيا إياهم إلى "بناء جسور شراكة وتعاون مع الداخل اللبناني من خلال مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني".
أبو حمدان
من جهته، ثمن رئيس الجالية اللبنانية في الأردن فؤاد أبو حمدان "زيارة وزير الزراعة والوفد المرافق للأردن، والتي تساهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين".
وخلال اللقاء، اطلع الحاج حسن على طروحات عدة قدمها أبناء الجالية.
تابع
الأكثر قراءة
لبنان قد ينتعش بخطوة.. هكذا تستعيدُ الليرة مجدها أمام الدولار
Lebanon 24
لبنان قد ينتعش بخطوة.. هكذا تستعيدُ الليرة مجدها أمام الدولار
06:00 | 2021-11-04
04/11/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية فيصل كرامي يدخل القفص الذهبي...تعرفوا إلى زوجته (صور)
Lebanon 24
للمرة الثانية فيصل كرامي يدخل القفص الذهبي...تعرفوا إلى زوجته (صور)
12:34 | 2021-11-04
04/11/2021 12:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
Lebanon 24
انخفاض بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
03:10 | 2021-11-04
04/11/2021 03:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة الرئاسة في تصريحات قرداحي، فماذا عن فرنجية وباسيل؟
Lebanon 24
معركة الرئاسة في تصريحات قرداحي، فماذا عن فرنجية وباسيل؟
05:00 | 2021-11-04
04/11/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: هذا سعر فنجان القهوة بعد ارتفاع أسعار البنّ والسكر والغاز
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: هذا سعر فنجان القهوة بعد ارتفاع أسعار البنّ والسكر والغاز
08:13 | 2021-11-04
04/11/2021 08:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:24 | 2021-11-04
المشاورات قد تُفضي الى تعويم مبادرة الراعي
19:17 | 2021-11-04
عون مهتمّ بمعالجة الأزمة مع دول الخليج
18:55 | 2021-11-04
التمسّك بقرداحي يعقّد الأزمة
18:45 | 2021-11-04
الأزمة مع السعودية قد تشتدّ بعد تعثّر المساعي
18:33 | 2021-11-04
مفتاح الحل يبدأ مع قرداحي
18:12 | 2021-11-04
تجاذب
فيديو
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:30 | 2021-11-04
05/11/2021 02:00:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
05/11/2021 02:00:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
05/11/2021 02:00:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact