الحاج حسن للجالية اللبنانية في الأردن: أنتم نموذج مشرف نقل صورة لبنان الحضارية إلى العالم

أشاد وزير الزراعة عباس الحاج حسن جاء خلال اللقاء الحواري الذي جمعه مع وفد من أبناء الجالية اللبنانية في الأردن خلال زيارته الى عمان، ب"دور الجالية التي فرضت حضورها في المجتمع الاردني وقدمت النموذج الذي يحتذى"، وقال: "إن ما لمسناه من مشاعر الأخوة والمحبة من الأشقاء في الأردن يعود لكم الفضل به، فأنتم النموذج المشرف للاغتراب اللبناني، الذي نقل صورة لبنان الحضارية الى العالم".واعتبر أن "الاغتراب اللبناني يساهم في دعم صمود اللبنانيين، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية"، مشيرا إلى "أهمية الاستثمار في علاقات المغتربين في الدول التي يتواجدون فيها"، داعيا إياهم إلى "بناء جسور شراكة وتعاون مع الداخل اللبناني من خلال مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني".أبو حمدانمن جهته، ثمن رئيس الجالية اللبنانية في الأردن فؤاد أبو حمدان "زيارة وزير الزراعة والوفد المرافق للأردن، والتي تساهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين".وخلال اللقاء، اطلع الحاج حسن على طروحات عدة قدمها أبناء الجالية.