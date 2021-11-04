المرتضى بحث مع مسلم والحاج في آلية دعم الكونسرفتوار وإمكان المشاركة في إكسبو دبي

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الوزارة اليوم مدير المعهد الوطني العالي للموسيقى"الكونسرفتوار" الدكتور وليد المسلم يرافقه المدير المساعد لشؤون الموسيقى الشرق- عربية المايسترو اندريه الحاج.وجرى البحث في سبل دعم المعهد العالي للموسيقى بشقيه الكلاسيكي والشرقي، كما وتم البحث في موضوع انتقال الأوركيسترا اللبنانية إلى دبي لإحياء حفل موسيقي في أكسبو دبي وسبل تأمين الدعم المادي واللوجستي له.