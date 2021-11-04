لبنان

جنبلاط استقبل وفدًا من لجنة متابعة إشكال خلدة وتأكيد على التهدئة ومرجعية الدولة

Lebanon 24
04-11-2021 | 14:59
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو وفدا من اللجنة المكلفة متابعة إشكال خلدة، ضم القاضي الشيخ خلدون عريمط ممثلا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان،  وعضو كتلة المستقبل النائب رولا الطبش، والأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري، ومسؤول جبل لبنان في التيار وليد سرحال، بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، ووكيل داخلية الشويفات- خلدة في التقدمي مروان أبي فرج.
 
وتناول اللقاء، بحسب بيان لمفوضية الاعلام في التقدمي، "آخر مستجدات المساعي الجارية لمعالجة تداعيات إشكال خلدة، ولاسيما بعد صدور القرار الظني بالحادثة. وتم الاتفاق على تفعيل وتكثيف اجتماعات اللجنة وتواصلها مع الأجهزة الأمنية ومع القوى السياسية المعنية، والتأكيد على التهدئة والاحتكام إلى القضاء ومرجعية الدولة".
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