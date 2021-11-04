لبنان

لقاء لأبناء عشائر العرب تضامنا مع موقوفي أحداث خلدة

Lebanon 24
04-11-2021 | 15:00
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دعا أبناء عشائر العرب في خلدة، إلى المشاركة في لقاء سيعقد عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر غد الجمعة، في شارع العرب -  خلدة، للتضامن مع الموقوفين من أبناء العشائر، المعتقلين جراء حادثة خلدة، ويشارك فيه علماء وحقوقيون ووجوه العشائر من كل لبنان.
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