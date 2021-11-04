لقاء لأبناء عشائر العرب تضامنا مع موقوفي أحداث خلدة

دعا أبناء عشائر العرب في خلدة، إلى المشاركة في لقاء سيعقد عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر غد الجمعة، في شارع العرب - خلدة، للتضامن مع الموقوفين من أبناء العشائر، المعتقلين جراء حادثة خلدة، ويشارك فيه علماء وحقوقيون ووجوه العشائر من كل لبنان.