لبنان

السفير المصري: جامعة بيروت العربية شاهد على عمق العلاقات العلمية والثقافية مع لبنان

Lebanon 24
04-11-2021 | 15:40
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أكد السفير المصري بلبنان الدكتور ياسر علوي "التزام مصر التاريخي بدعم جامعة بيروت العربية وطلابها"، معتبرا أن "الجامعة من أبرز الشواهد على عمق العلاقات العلمية والثقافية والاستثمار الأمثل للسياسة المصرية في لبنان".
جاء ذلك في كلمته خلال لقاءه مع رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو جلال العدوي ومجلس العمداء وممثلي الطلاب في مجلس الجامعة، إضافة إلى مجموعة من طلاب الجامعة الذين قاموا بالتدريب في المصانع والشركات المصرية في الصيف الماضي ضمن البرنامج الذي تم ترتيبه مع مجلس اﻷعمال المصري-اللبناني".
واعتبر الدكتور ياسر علوي خلال اللقاء أن كل دارس في الجامعة عبر العقود الستة الماضية هو بمثابة سفير للثقافة المصرية في لبنان.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة زيادة عدد المنح التدريبية لطلاب الجامعة في مصر، وسبل تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين مصر ولبنان.
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