لبنان

ماروني لـ"الأنباء" الكويتية: السعودية ودول الخليج رئة الحياة الاقتصادية للبنان

Lebanon 24
04-11-2021 | 16:33
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لفت الوزير والنائب السابق عن حزب "الكتائب" إيلي ماروني الى ان "لبنان يمر بأزمة هي الأخطر في تاريخه، اقتصاديا وسياسيا وماليا، نتيجة سيطرة حزب الله على السلطة وأهلها"، معتبراً ان "تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، أججت أكثر الصراع وخلقت قطيعة بين لبنان المنهار، وأشقائه في الخليج العربي، لاسيما المملكة العربية السعودية".
وقال في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية: "ان مواقف قرداحي، تدلّ على عدم المسؤولية وانجرافه في تقديم أوراق اعتماده للمحور الإيراني - السوري، واسترضاء حزب الله، ربما لغاية سلطوية، او للوصول الى منصب ما، غير مكترس بمصير اللبنانيين في لبنان وفي بلدان الخليج ومصالحهم ومصالح عائلاتهم".
وشدّد على ان "المقاطعة الخليجية للبنان مضرة جدا في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ الوطن نظرا لآثارها على التصدير والاستيراد إضافة لتدهور الواقع السياحي"، مؤكداً ان "العالم العربي ولاسيما دول الخليج والسعودية، يشكلون رئة الحياة الاقتصادية للبنان، ووقف هذه الرئة يعني الموت السريري".
المصدر: الانباء الكويتية
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