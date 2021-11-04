حطيط: يهمّنا الوصول الى الخاتمة العادلة



وتلا ابراهيم حطيط البيان التالي: "نلتقي مجددا على ارض المرفأ الجريح لنجدد التزامنا بهذه القضية المحقة وفاء للشهداء والجرحى وكل من اصابه الضرر من انفجار 4 آب.

هي وقفة رمزية فقط للتذكير بقضيتنا ولكي تبقى حية فلا تنسى.

اليوم لن نطيل الكلام بل نقاط سريعة فقط للتذكير والتأكيد على مواقفنا السابقة:

نحن حركة صادقة نابعة من الالام والعذابات ، ليس فقط عوائل الشهداء بل كذلك الجرحى وعوائلهم ( والذين تناساهم البعض عمدا في السابق) والكثير الكثير من المتضررين.

يهمنا الوصول في قضية المرفأ الى خواتيم عادلة بعيدا عن الاستثمار وتصفية الحسابات.

لا نقبل تسييس الملف واستغلاله بشعارات حزبية طائفية تهدد السلم الاهلي ، ومن اقصدهم بالتسييس والتدخل يعرفون انفسهم ويعرفون عن ماذا اتكلم.

نأمل من جميع الاهالي ( اهالي شهداء وجرحى ومتضررين)

الانضمام الينا لكي يكبر هذا الحراك ويتوسع ، وابوابنا مفتوحة للجميع لتزخيم تحركنا والوصول به الى النتائج المرجوة في اسرع وقت. أقام أهالي شهداء و جرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت الوقفة الشهرية أمام البوابة رقم ٣ لمرفأ بيروت، بدعوة من اللجنة التأسيسية لعوائل تفجير مرفأ بيروت .وتلا ابراهيم حطيط البيان التالي: "نلتقي مجددا على ارض المرفأ الجريح لنجدد التزامنا بهذه القضية المحقة وفاء للشهداء والجرحى وكل من اصابه الضرر من انفجار 4 آب.هي وقفة رمزية فقط للتذكير بقضيتنا ولكي تبقى حية فلا تنسى.اليوم لن نطيل الكلام بل نقاط سريعة فقط للتذكير والتأكيد على مواقفنا السابقة:نحن حركة صادقة نابعة من الالام والعذابات ، ليس فقط عوائل الشهداء بل كذلك الجرحى وعوائلهم ( والذين تناساهم البعض عمدا في السابق) والكثير الكثير من المتضررين.يهمنا الوصول في قضية المرفأ الى خواتيم عادلة بعيدا عن الاستثمار وتصفية الحسابات.لا نقبل تسييس الملف واستغلاله بشعارات حزبية طائفية تهدد السلم الاهلي ، ومن اقصدهم بالتسييس والتدخل يعرفون انفسهم ويعرفون عن ماذا اتكلم.نأمل من جميع الاهالي ( اهالي شهداء وجرحى ومتضررين)الانضمام الينا لكي يكبر هذا الحراك ويتوسع ، وابوابنا مفتوحة للجميع لتزخيم تحركنا والوصول به الى النتائج المرجوة في اسرع وقت.

على مدى الايام الماضية طالبنا حضرة القاضي طارق البيطار بتصحيح المسار ، ولكن لا فائدة حتى هذه اللحظة ، واذا استمر حضرة القاضي بالمماطلة فاننا نتجه الى تحريك دعاوى لتنحيته ضمن الاطر الرسمية ، ونأمل من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى معالجة هذا الملف قبل ان نباشر خطواتنا تلك، لاننا بصراحة لا نستطيع الانتظار اكثر من ذلك.

نرفض مزيدا من المماطلة في انجاز هذا الملف وكأن المقصود مزيدا من الاستثمار السياسي، فهل فعلا يتم تأخير الملف لاستثماره في الانتخابات النيابية ؟ سؤال مطروح ومشروع ، اذا كان الامر كذلك فهذا امر مرفوض وغير مقبول ، وعلى المستثمرين ان يكفوا لعبا بدمائنا.

على كل حال، سنعطي فرصة اضافية لوزير العدل للمعالجة ، ونأمل من الجميع تحمل المسؤولية والتعامل مع الملف بمسؤولية وطنية والاعتراف بالحق ولو متأخرا فضيلة.

في الختام نكرر شكرنا لمن ساندنا وما يزال مساندا لقضيتنا ، ونعاهدج عوائلنا ان نستمر في هذا الملف حتى معرفة الحقيقة وتطبيق العدالة وتحصيل حقوقنا".