لبنان

حيّز من المناقشات

Lebanon 24
04-11-2021 | 18:04
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احتل موقع حزب بارز في السياسات الداخلية حيزاً من المناقشات حول سبل المساعدة الدبلوماسية للبنان للخروج من المأزق، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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