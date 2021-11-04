لبنان

تحرّك وزير

Lebanon 24
04-11-2021 | 18:00
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يتحرك وزير معني، في إطار البحث عن مخارج لتعطيل مرافق الدولة، من دون وضوح الأفق في ضوء الخطر الذي يهدّد التضامن الحكومي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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