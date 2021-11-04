لبنان

تجاذب

Lebanon 24
04-11-2021 | 18:12
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يستمر التجاذب حول الوضعية المقبلة لمسار التحقيق في انفجار المرفأ، في ضوء تقدُّم التفاوض أو تخلّفه حول مسارات التسويات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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