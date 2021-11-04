مفتاح الحل يبدأ مع قرداحي

بدأ الموقف حمّال أو جر، وفقا لمصادر معنية عبر "اللواء" بما يمكن ان تتخذه الحكومة، لإعادة إصلاح ذات البين بين دول الخليج، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية ولبنان، حيث ان المفتاح يبدأ عبر وزير الإعلام جورج قرداحي، أو ابتعاده عن المسرح المحلي، لا سيما وانه الوزير المعني بإذاعة مقررات مجلس الوزراء.